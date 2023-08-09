不幸患上妊娠糖尿病的話，情況嚴重可導致增加畸胎、難產風險。因此，不少媽媽都會擔心患病而戒食澱粉質。今集《TOPick一分鐘》有註冊營養師Vivian，為大家講解妊娠糖尿飲食禁忌及提供日常飲食建議。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3573093
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不幸患上妊娠糖尿病的話，情況嚴重可導致增加畸胎、難產風險。因此，不少媽媽都會擔心患病而戒食澱粉質。今集《TOPick一分鐘》有註冊營養師Vivian，為大家講解妊娠糖尿飲食禁忌及提供日常飲食建議。
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不幸患上妊娠糖尿病的話，情況嚴重可導致增加畸胎、難產風險。因此，不少媽媽都會擔心患病而戒食澱粉質。今集《TOPick一分鐘》有註冊營養師Vivian，為大家講解妊娠糖尿飲食禁忌及提供日常飲食建議。
【TOPick一分鐘】預防妊娠糖尿病全方位飲食指南 5大法則避開食物陷阱穩住血糖
不幸患上妊娠糖尿病的話，情況嚴重可導致增加畸胎、難產風險。因此，不少媽媽都會擔心患病而戒食澱粉質。今集《TOPick一分鐘》有註冊營養師Vivian，為大家講解妊娠糖尿飲食禁忌及提供日常飲食建議。
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