由即日起至8月31日，尖沙咀The ONE聯同TOYZEROPLUS舉辦 【The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬 夏日Chill級旅「豚」】。旅行「豚」亮點由3位換上全新夏日造型、可愛呆萌的LuLu豬成為「豚」長，帶領「豚」友們遊覽4大景點，把握機會拍出IG-able清新美照！ 「LuLu豬夏日Chill級旅『豚』期間限定店」將分三階段為「豚」友們推出超過50款全新水果系列及Find Your Way 旅遊系列的會場限定精品，有部分更是The ONE會場獨家，趁機會入手心頭好！
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由即日起至8月31日，尖沙咀The ONE聯同TOYZEROPLUS舉辦 【The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬 夏日Chill級旅「豚」】。旅行「豚」亮點由3位換上全新夏日造型、可愛呆萌的LuLu豬成為「豚」長，帶領「豚」友們遊覽4大景點，把握機會拍出IG-able清新美照！ 「LuLu豬夏日Chill級旅『豚』期間限定店」將分三階段為「豚」友們推出超過50款全新水果系列及Find Your Way 旅遊系列的會場限定精品，有部分更是The ONE會場獨家，趁機會入手心頭好！
今日 09:00
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The ONE x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」 4大向日葵秘境+超過50款限定產品
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