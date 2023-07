The ONE x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」 4大向日葵秘境+超過50款限定產品

專題影片

由即日起至8月31日,尖沙咀The ONE聯同TOYZEROPLUS舉辦 【The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬 夏日Chill級旅「豚」】。旅行「豚」亮點由3位換上全新夏日造型、可愛呆萌的LuLu豬成為「豚」長,帶領「豚」友們遊覽4大景點,把握機會拍出IG-able清新美照! 「LuLu豬夏日Chill級旅『豚』期間限定店」將分三階段為「豚」友們推出超過50款全新水果系列及Find Your Way 旅遊系列的會場限定精品,有部分更是The ONE會場獨家,趁機會入手心頭好!