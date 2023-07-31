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【地產站Weekly Talk】「息魔」再襲挫下半年樓市 用家、投資者點部署？

美國聯儲局上周一如市場預期加息0.25厘，聯邦基金利率目標上調至5.25至5.5厘，是逾22年新高。「息魔」未退，下半年樓市表現如何？有意入市的買家及投資者又該如何部署？今集請到萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒

美術：郭茗琦

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地產站Weekly Talk
今日 03:00
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【地產站Weekly Talk】「息魔」再襲挫下半年樓市 用家、投資者點部署？

美國聯儲局上周一如市場預期加息0.25厘，聯邦基金利率目標上調至5.25至5.5厘，是逾22年新高。「息魔」未退，下半年樓市表現如何？有意入市的買家及投資者又該如何部署？今集請到萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒

美術：郭茗琦

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