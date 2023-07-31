政府近年大力發展九龍東，香港商業重鎮已由港島慢慢移向九龍，而位處九龍東的油塘擁有海景優勢，在政府的推動下，已由昔日的工業區，變身為高尚的臨海住宅區。由長實打造的親海駅，位於油塘東源街，分2期發展，率先推出的親海駅II設有3座，合共提供658伙，備有開放式至3房間隔，實用面積210至723平方呎，當中開放式至2房佔全盤約8成，預計關鍵日期為2025年10月15日。項目最大賣點就是位處臨海地段，不少單位可享有開揚維港及港島東景色
×
直播中
政府近年大力發展九龍東，香港商業重鎮已由港島慢慢移向九龍，而位處九龍東的油塘擁有海景優勢，在政府的推動下，已由昔日的工業區，變身為高尚的臨海住宅區。由長實打造的親海駅，位於油塘東源街，分2期發展，率先推出的親海駅II設有3座，合共提供658伙，備有開放式至3房間隔，實用面積210至723平方呎，當中開放式至2房佔全盤約8成，預計關鍵日期為2025年10月15日。項目最大賣點就是位處臨海地段，不少單位可享有開揚維港及港島東景色
今日 12:00
×
【新盤全面睇】油塘銳變成新住宅區 備東九龍CBD2優勢 親海駅II成區內新勢力
1:18
12:00 2023/07/24
3:44
12:00 2023/07/17
4:02
12:00 2023/07/10
3:09
12:00 2023/07/03
3:49
09:00 2023/06/26
3:44
14:47 2023/06/19
3:40
09:00 2023/06/12
3:25
08:55 2023/06/05
2:01
12:00 2023/05/29
1:31
09:00 2023/05/22
3:27
10:00 2023/05/15
2:37
12:00 2023/05/08
1:37
09:00 2023/05/01
2:09
10:00 2023/04/24
4:54
09:00 2023/04/17
2:15
09:00 2023/04/10
1:49
09:00 2023/04/03
1:45
09:00 2023/03/27
4:10
09:00 2023/03/20