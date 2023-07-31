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【新盤全面睇】油塘銳變成新住宅區 備東九龍CBD2優勢 親海駅II成區內新勢力

政府近年大力發展九龍東，香港商業重鎮已由港島慢慢移向九龍，而位處九龍東的油塘擁有海景優勢，在政府的推動下，已由昔日的工業區，變身為高尚的臨海住宅區。由長實打造的親海駅，位於油塘東源街，分2期發展，率先推出的親海駅II設有3座，合共提供658伙，備有開放式至3房間隔，實用面積210至723平方呎，當中開放式至2房佔全盤約8成，預計關鍵日期為2025年10月15日。項目最大賣點就是位處臨海地段，不少單位可享有開揚維港及港島東景色

一手市場 3房 開放式間隔 2房 親海駅II 親海駅 樓價 利嘉閣 長實 油塘
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今日 12:00
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【新盤全面睇】油塘銳變成新住宅區 備東九龍CBD2優勢 親海駅II成區內新勢力

政府近年大力發展九龍東，香港商業重鎮已由港島慢慢移向九龍，而位處九龍東的油塘擁有海景優勢，在政府的推動下，已由昔日的工業區，變身為高尚的臨海住宅區。由長實打造的親海駅，位於油塘東源街，分2期發展，率先推出的親海駅II設有3座，合共提供658伙，備有開放式至3房間隔，實用面積210至723平方呎，當中開放式至2房佔全盤約8成，預計關鍵日期為2025年10月15日。項目最大賣點就是位處臨海地段，不少單位可享有開揚維港及港島東景色

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