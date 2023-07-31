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阿里巴巴創辦人馬雲近期重新活躍起來，最新成為「一米八海洋科技」股東，而內地至少有4家公司與這家「一米八」有關連，馬雲為自己理想進發？
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【財經Hot Talk】馬雲創辦「一米八科技」 不是講身高而是講農業？
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