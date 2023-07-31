將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【財經Hot Talk】馬雲創辦「一米八科技」　不是講身高而是講農業？

阿里巴巴創辦人馬雲近期重新活躍起來，最新成為「一米八海洋科技」股東，而內地至少有4家公司與這家「一米八」有關連，馬雲為自己理想進發？

 

港股 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） 碧咸 馬雲 阿里巴巴
財經Hot Talk
今日 17:57
詳情
×

【財經Hot Talk】馬雲創辦「一米八科技」　不是講身高而是講農業？

阿里巴巴創辦人馬雲近期重新活躍起來，最新成為「一米八海洋科技」股東，而內地至少有4家公司與這家「一米八」有關連，馬雲為自己理想進發？

 

播放中
【財經Hot Talk】馬雲創辦「一米八科技」　不是講身高而是講農業？
財經Hot Talk
今日 17:57
【財經Hot Talk】馬雲創辦「一米八科技」　不是講身高而是講農業？
1:30
【財經Hot Talk】H&M越洋香港狀告SHEIN侵權　證中資快速時尚平台步步進逼國際巨頭？
財經Hot Talk
17:09 2023/07/26
【財經Hot Talk】H&M越洋香港狀告SHEIN侵權　證中資快速時尚平台步步進逼國際巨頭？
1:17
【財經Hot Talk】Twitter不要「藍鳥」要「X」　馬斯克朝微信式發展未被看好？
財經Hot Talk
17:53 2023/07/24
【財經Hot Talk】Twitter不要「藍鳥」要「X」　馬斯克朝微信式發展未被看好？
1:35
【財經Hot Talk】澳門博彩旅遊業「演唱會經濟學」　今年夏天巨星雲集？
財經Hot Talk
12:19 2023/07/19
【財經Hot Talk】澳門博彩旅遊業「演唱會經濟學」　今年夏天巨星雲集？
1:32
【財經Hot Talk】存款保陣擬改至「80萬個放心」　銀行倒閉保障包哪些？
財經Hot Talk
13:00 2023/07/17
【財經Hot Talk】存款保陣擬改至「80萬個放心」　銀行倒閉保障包哪些？
1:24
【財經Hot Talk】H按驚見5.875厘　銀行為何退兵、大行爭按揭生意受惠減辣？
財經Hot Talk
17:14 2023/07/12
【財經Hot Talk】H按驚見5.875厘　銀行為何退兵、大行爭按揭生意受惠減辣？
1:43
【財經Hot Talk】螞蟻、阿里兩年痛失6.5萬億價值　還有哪些根本改變？
財經Hot Talk
17:23 2023/07/10
【財經Hot Talk】螞蟻、阿里兩年痛失6.5萬億價值　還有哪些根本改變？
1:11
【財經Hot Talk】強積金半年人均賺$6900　最佳最差基金表現竟差20個百分點
財經Hot Talk
17:12 2023/07/05
【財經Hot Talk】強積金半年人均賺$6900　最佳最差基金表現竟差20個百分點
1:30
【財經Hot Talk】港交所240億元股份轉倉　揭港府棄用美資託管商？
財經Hot Talk
17:36 2023/07/03
【財經Hot Talk】港交所240億元股份轉倉　揭港府棄用美資託管商？
1:35
【財經Hot Talk】金融業冰火行情　瑞信或逾半員工被裁、華爾街14萬月薪搶intern
財經Hot Talk
17:32 2023/06/28
【財經Hot Talk】金融業冰火行情　瑞信或逾半員工被裁、華爾街14萬月薪搶intern
1:18
【財經Hot Talk】滙豐傳棄20年全球總部大樓　倫敦金絲雀含金量有變？
財經Hot Talk
17:51 2023/06/26
【財經Hot Talk】滙豐傳棄20年全球總部大樓　倫敦金絲雀含金量有變？
1:36
【財經Hot Talk】國泰航空重返Skytrax十大　復甦之路還差多遠？
財經Hot Talk
18:45 2023/06/21
【財經Hot Talk】國泰航空重返Skytrax十大　復甦之路還差多遠？
1:24
【財經Hot Talk】港元人民幣雙櫃台登場　與10年前「雙幣雙股」關鍵分別是？
財經Hot Talk
12:05 2023/06/19
【財經Hot Talk】港元人民幣雙櫃台登場　與10年前「雙幣雙股」關鍵分別是？
1:21
【財經Hot Talk】巨型黃鴨十年後再訪港 細看橡皮鴨經濟學
財經Hot Talk
09:00 2023/06/14
【財經Hot Talk】巨型黃鴨十年後再訪港 細看橡皮鴨經濟學
1:28
【財經Hot Talk】索羅斯接棒人揭盅 為何經驗更豐富的哥哥落選？
財經Hot Talk
17:14 2023/06/12
【財經Hot Talk】索羅斯接棒人揭盅 為何經驗更豐富的哥哥落選？
1:21
【財經Hot Talk】香港不再是生活費用最高城市　哪些消費仍「世一」昂貴？
財經Hot Talk
18:05 2023/06/07
【財經Hot Talk】香港不再是生活費用最高城市　哪些消費仍「世一」昂貴？
1:44
【財經Hot Talk】蘋果Vision Pro 入場價2.7萬港元　最強分析師不敢叫好？
財經Hot Talk
12:53 2023/06/06
【財經Hot Talk】蘋果Vision Pro 入場價2.7萬港元　最強分析師不敢叫好？
1:22
【財經Hot Talk】馬斯克3日2夜訪華　還有哪些美股大佬在中國？
財經Hot Talk
16:47 2023/06/01
【財經Hot Talk】馬斯克3日2夜訪華　還有哪些美股大佬在中國？
1:37
【財經Hot Talk】消費券第二期要來了　轉會換無消費期限有辦法？
財經Hot Talk
13:27 2023/05/30
【財經Hot Talk】消費券第二期要來了　轉會換無消費期限有辦法？
1:44
【財經Hot Talk】香港6.1發牌管虛擬資產平台　轉場前先留意邊三點？
財經Hot Talk
16:09 2023/05/24
【財經Hot Talk】香港6.1發牌管虛擬資產平台　轉場前先留意邊三點？