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【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

中央政治局會議為下半年經濟工作定下基調，承認中國經濟面臨新困難、新挑戰，對不同領域的描述出現微調，市場觀望政策轉向，陸續出招托經濟。《ET財智TALK》請來有「冠軍分析師」之稱，奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強(Oscar)拆解當前中國經濟形勢，會否出現超規格救市？中港股市能否起死回生，重拾升浪？在基金普遍低配中港股市下，未來數月甚麼股份最有爆炸力？

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【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

中央政治局會議為下半年經濟工作定下基調，承認中國經濟面臨新困難、新挑戰，對不同領域的描述出現微調，市場觀望政策轉向，陸續出招托經濟。《ET財智TALK》請來有「冠軍分析師」之稱，奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強(Oscar)拆解當前中國經濟形勢，會否出現超規格救市？中港股市能否起死回生，重拾升浪？在基金普遍低配中港股市下，未來數月甚麼股份最有爆炸力？

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