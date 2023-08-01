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近年ESG浪潮席捲全球，許多國家要求企業必須披露ESG資訊，不少企業都認為ESG轉型可以加強競爭力，各行各業抓緊「綠色機遇」，
爭奪ESG人才。
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【ESG講呢啲】ESG經理月薪7萬 冇經驗都可以入行？解構ESG認證課程迎「綠色機遇」
近年ESG浪潮席捲全球，許多國家要求企業必須披露ESG資訊，不少企業都認為ESG轉型可以加強競爭力，各行各業抓緊「綠色機遇」，
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【ESG講呢啲】ESG經理月薪7萬 冇經驗都可以入行？解構ESG認證課程迎「綠色機遇」
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