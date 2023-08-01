將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ESG講呢啲】ESG經理月薪7萬 冇經驗都可以入行？解構ESG認證課程迎「綠色機遇」

近年ESG浪潮席捲全球，許多國家要求企業必須披露ESG資訊，不少企業都認為ESG轉型可以加強競爭力，各行各業抓緊「綠色機遇」，

爭奪ESG人才。

聯合地產 亞太 綠色金融 歐洲 風險管理 CES 市場營銷 薪酬待遇 香港 會計
ESG講呢啲
今日 13:00
詳情
×

【ESG講呢啲】ESG經理月薪7萬 冇經驗都可以入行？解構ESG認證課程迎「綠色機遇」

近年ESG浪潮席捲全球，許多國家要求企業必須披露ESG資訊，不少企業都認為ESG轉型可以加強競爭力，各行各業抓緊「綠色機遇」，

爭奪ESG人才。

播放中
【ESG講呢啲】ESG經理月薪7萬 冇經驗都可以入行？解構ESG認證課程迎「綠色機遇」
ESG講呢啲
今日 13:00
【ESG講呢啲】ESG經理月薪7萬 冇經驗都可以入行？解構ESG認證課程迎「綠色機遇」
5:30
【ESG講呢啲】ESG投資回報高達5厘、HK$100可入場？工銀亞洲拆解3大ESG投資方案
ESG講呢啲
13:30 2022/12/14
【ESG講呢啲】ESG投資回報高達5厘、HK$100可入場？工銀亞洲拆解3大ESG投資方案
5:16
【ESG講呢啲】瑞銀睇好循環經濟投資機遇 盤點3大潛力 + 2個投資概念
ESG講呢啲
13:30 2022/12/07
【ESG講呢啲】瑞銀睇好循環經濟投資機遇 盤點3大潛力 + 2個投資概念
4:47
【ESG講呢啲】O•PARK2 2024年啟用處理8%本港廚餘 綠色工程等同逾18萬棵樹一年碳吸收量
ESG講呢啲
13:30 2022/11/30
【ESG講呢啲】O•PARK2 2024年啟用處理8%本港廚餘 綠色工程等同逾18萬棵樹一年碳吸收量
5:17
【ESG講呢啲】處理2千萬劑新冠疫苗 企業疫下為逾4千名長期病患者送藥上門
ESG講呢啲
13:30 2022/11/23
【ESG講呢啲】處理2千萬劑新冠疫苗 企業疫下為逾4千名長期病患者送藥上門
4:45
【ESG講呢啲】北都綠色規劃不可缺少？三大專家話你知潛力多大
ESG講呢啲
13:30 2022/11/02
【ESG講呢啲】北都綠色規劃不可缺少？三大專家話你知潛力多大
5:19
【ESG講呢啲】外賣點「走塑」 叫foodpanda有得揀可重用餐盒？
ESG講呢啲
13:30 2022/10/19
【ESG講呢啲】外賣點「走塑」 叫foodpanda有得揀可重用餐盒？
5:25
【ESG講呢啲】去旅行點樣「可持續」？5星級酒店話你知
ESG講呢啲
13:30 2022/10/05
【ESG講呢啲】去旅行點樣「可持續」？5星級酒店話你知
5:35
【ESG講呢啲】香港人每分鐘丢棄1,500件T裇？時尚達人教你揀可持續時裝
ESG講呢啲
13:30 2022/09/21
【ESG講呢啲】香港人每分鐘丢棄1,500件T裇？時尚達人教你揀可持續時裝
4:47
【ESG講呢啲】日日WFH等於每人年種50棵樹？Microsoft分享3大減碳貼士　新平台推動ESG
ESG講呢啲
13:30 2022/09/07
【ESG講呢啲】日日WFH等於每人年種50棵樹？Microsoft分享3大減碳貼士　新平台推動ESG
6:00
【ESG講呢啲】我媽媽係譚仔姐姐　譚仔資助員工子女8成學費？
ESG講呢啲
13:30 2022/08/24
【ESG講呢啲】我媽媽係譚仔姐姐　譚仔資助員工子女8成學費？
4:05
【ESG講呢啲】銅鑼灣有得耕田？希慎天台暗藏逾8,000呎綠色農圃！
ESG講呢啲
13:30 2022/08/10
【ESG講呢啲】銅鑼灣有得耕田？希慎天台暗藏逾8,000呎綠色農圃！
3:19
【ESG講呢啲】尋找迪士尼ESG蹤影 過千塊太陽能板藏於小小世界
ESG講呢啲
13:30 2022/07/27
【ESG講呢啲】尋找迪士尼ESG蹤影 過千塊太陽能板藏於小小世界
3:36
【ESG講呢啲】學士課程訓練ESG人才 就業待遇媲美金融專才？
ESG講呢啲
13:30 2022/07/13
【ESG講呢啲】學士課程訓練ESG人才 就業待遇媲美金融專才？
4:05
【ESG講呢啲】130小時變ESG投資專家？即睇ESG就業機遇
ESG講呢啲
13:30 2022/07/06
【ESG講呢啲】130小時變ESG投資專家？即睇ESG就業機遇
3:53
【ESG講呢啲】打工仔轉型ESG有利海外發展？金發局專家：入行睇2大條件
ESG講呢啲
13:30 2022/06/15
【ESG講呢啲】打工仔轉型ESG有利海外發展？金發局專家：入行睇2大條件
3:45
【ESG講呢啲】綠色金融知多少？話你知投資潛力有多大
ESG講呢啲
13:30 2022/06/01
【ESG講呢啲】綠色金融知多少？話你知投資潛力有多大
4:28
【ESG講呢啲】綠債上市買賣策略　ESG投資入門手冊
ESG講呢啲
13:30 2022/05/18
【ESG講呢啲】綠債上市買賣策略　ESG投資入門手冊
3:14
【ESG講呢啲】綠債抽幾手？打工仔咁講
ESG講呢啲
13:30 2022/05/04
【ESG講呢啲】綠債抽幾手？打工仔咁講
3:54
【ESG講呢啲】MPF投資要講ESG 積金局話你知點解
ESG講呢啲
13:30 2022/02/16
【ESG講呢啲】MPF投資要講ESG 積金局話你知點解