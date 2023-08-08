新學年將至，不少家長陸續為子女選購書包，而書包過重一向是家長關心的問題，長遠可影響兒童的脊骨健康，但市面上的書包品牌和款式眾多，實在讓人眼花撩亂。TOPick請來脊骨神經科醫生王漢榮，分享挑選書包的4大重點，以及正確背書包姿勢。
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新學年將至，不少家長陸續為子女選購書包，而書包過重一向是家長關心的問題，長遠可影響兒童的脊骨健康，但市面上的書包品牌和款式眾多，實在讓人眼花撩亂。TOPick請來脊骨神經科醫生王漢榮，分享挑選書包的4大重點，以及正確背書包姿勢。
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【活得健康啲】書包過重姿勢不當恐傷脊椎 脊醫教4招挑選指南+揹書包正確姿勢
新學年將至，不少家長陸續為子女選購書包，而書包過重一向是家長關心的問題，長遠可影響兒童的脊骨健康，但市面上的書包品牌和款式眾多，實在讓人眼花撩亂。TOPick請來脊骨神經科醫生王漢榮，分享挑選書包的4大重點，以及正確背書包姿勢。
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