由ERROR、周家怡、譚旻萱、郭思主演的電影《陰目偵信》即將上映，ERROR的梁業（肥仔）、何啓華（阿Dee）、吳保錡（保錡）一同接受TOPick專訪暢談拍攝趣事！
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由ERROR、周家怡、譚旻萱、郭思主演的電影《陰目偵信》即將上映，ERROR的梁業（肥仔）、何啓華（阿Dee）、吳保錡（保錡）一同接受TOPick專訪暢談拍攝趣事！
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今日 19:38
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【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷 阿Dee「得罪」黃大仙街坊？
由ERROR、周家怡、譚旻萱、郭思主演的電影《陰目偵信》即將上映，ERROR的梁業（肥仔）、何啓華（阿Dee）、吳保錡（保錡）一同接受TOPick專訪暢談拍攝趣事！
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