人一生約有三分之一時間在睡覺，想有良好的睡眠質素，睡姿也是一門重要學問，每日起床時腰痠背痛，可能是睡姿不當所致。脊骨神經科醫生王俊華接受TOPick訪問時拆解3大常見錯誤睡姿，並推薦正確姿勢，減輕脊骨負擔。
全文：https://topick.hket.com/article/3583808
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人一生約有三分之一時間在睡覺，想有良好的睡眠質素，睡姿也是一門重要學問，每日起床時腰痠背痛，可能是睡姿不當所致。脊骨神經科醫生王俊華接受TOPick訪問時拆解3大常見錯誤睡姿，並推薦正確姿勢，減輕脊骨負擔。
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人一生約有三分之一時間在睡覺，想有良好的睡眠質素，睡姿也是一門重要學問，每日起床時腰痠背痛，可能是睡姿不當所致。脊骨神經科醫生王俊華接受TOPick訪問時拆解3大常見錯誤睡姿，並推薦正確姿勢，減輕脊骨負擔。
【TOPick診症室】3大錯誤睡姿恐傷脊椎 脊醫推薦正確姿勢防腰痠背痛
人一生約有三分之一時間在睡覺，想有良好的睡眠質素，睡姿也是一門重要學問，每日起床時腰痠背痛，可能是睡姿不當所致。脊骨神經科醫生王俊華接受TOPick訪問時拆解3大常見錯誤睡姿，並推薦正確姿勢，減輕脊骨負擔。
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