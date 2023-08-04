【粵港搜房】油塘親海駅II最平$290萬起 日式和風2房廳區長逾15呎

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由長實 (01113) 發展的油塘新盤親海駅II今日開放示範單位予傳媒參觀，單位以親海駅II第2A座20樓C室為藍本，實用面積447平方呎，2房間隔，單位採用日式設計風格，不少地方都可以見到日本元素。客廳及飯廳共長約15呎2吋，飯廳寬約10呎9吋，開放式廚房增加客廳和飯廳的空間感；偌大的玻璃窗令室内光線充足，可享维港海景 。