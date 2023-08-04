【地區‧人‧情】駐英國地產經紀教路 5大英國揀樓攻略（下集）

地區‧人‧情

承接上一集《地區·人情》，由移居英國的SJW Residential 世嘉置業的銷售經理李健寧分享移民英國攻略，今集繼續為大家深入剖析英國房地產市場，揭示購買英國樓盤的5大攻略。無論您尋求投資機會，還是尋找理想的自住房，這些實用的建議都助你搵到心水樓盤。