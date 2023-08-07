【童學園】校友為師弟提供生涯輔導暑期實習　170年老校聖保羅書院重承傳兄弟情

童學園

位於中西區的直資名校聖保羅書院，是擁有170年歷史的老牌男校，多年來孕育出不少知名校友，近年亦誕生多名DSE狀元。校長源迪恩表示，聖保羅經常講「brotherhood」（兄弟情），師生有很強的凝聚力，即使畢業後也依舊是這集體的一部分。他亦強調，聖保羅所做的不是培養狀元尖子，而是希望學生找到自我，將來可發揮潛能。

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