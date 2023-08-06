運動公關Gordon(邱益忠)和波鞋設計師Wing(梁嘉詠)，兩人育有兩女，分別3歲及3個月大，作為新手爸媽，他們自有一套的育兒方式，由於夫妻工作忙碌，假期都要出席新gym開幕及不同的活動，為了不忽略兩個女兒，他們都會帶同女兒一齊工作，gym房變遊樂場，不犧牲親子時間之餘，也讓女兒了解爸媽的工作，讓小朋友融入父母的生活。
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運動公關Gordon(邱益忠)和波鞋設計師Wing(梁嘉詠)，兩人育有兩女，分別3歲及3個月大，作為新手爸媽，他們自有一套的育兒方式，由於夫妻工作忙碌，假期都要出席新gym開幕及不同的活動，為了不忽略兩個女兒，他們都會帶同女兒一齊工作，gym房變遊樂場，不犧牲親子時間之餘，也讓女兒了解爸媽的工作，讓小朋友融入父母的生活。
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【湊得輕鬆啲】90後運動公關夫婦另類育兒法 帶著女兒去開工當親子活動效果意想不到
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