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【湊得輕鬆啲】90後運動公關夫婦另類育兒法　帶著女兒去開工當親子活動效果意想不到

運動公關Gordon(邱益忠)和波鞋設計師Wing(梁嘉詠)，兩人育有兩女，分別3歲及3個月大，作為新手爸媽，他們自有一套的育兒方式，由於夫妻工作忙碌，假期都要出席新gym開幕及不同的活動，為了不忽略兩個女兒，他們都會帶同女兒一齊工作，gym房變遊樂場，不犧牲親子時間之餘，也讓女兒了解爸媽的工作，讓小朋友融入父母的生活。

全文：https://topick.hket.com/article/3579077/

中小學教育 家庭教育 爸媽心聲 新手爸媽
湊得輕鬆啲
今日 10:00
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【湊得輕鬆啲】90後運動公關夫婦另類育兒法　帶著女兒去開工當親子活動效果意想不到

運動公關Gordon(邱益忠)和波鞋設計師Wing(梁嘉詠)，兩人育有兩女，分別3歲及3個月大，作為新手爸媽，他們自有一套的育兒方式，由於夫妻工作忙碌，假期都要出席新gym開幕及不同的活動，為了不忽略兩個女兒，他們都會帶同女兒一齊工作，gym房變遊樂場，不犧牲親子時間之餘，也讓女兒了解爸媽的工作，讓小朋友融入父母的生活。

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