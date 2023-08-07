【新盤全面睇】Monaco會所融合賽車及超級遊艇元素 設施滿足一家大小需要

新盤全面睇

會德豐地產發展位於啟德Monaco One的會所設計，以賽車和超級遊艇為主題，總面積約3.7萬平方呎，設六大主題包括奔馳體驗、時尚運動概念、童趣天地、異國園林、時尚生活以及尊屬摩納哥之旅。