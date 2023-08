【姜濤演唱會】姜濤腳傷未癒綁繃帶上陣　臨時加唱《Dear, My Friend》落淚：希望佢聽到

專題影片

MIRROR成員姜濤一連4晚的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》圓滿結束,姜濤完騷後接受訪問,提到他之前表明完騷後去打邊爐,竟改口表示會聽從偶像羅志祥(小豬)說少吃一點。



詳細內文:https://topick.hket.com/article/3585511/