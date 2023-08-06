【姜濤演唱會】姜濤腳傷未癒綁繃帶上陣　臨時加唱《Dear, My Friend》落淚：希望佢聽到

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MIRROR成員姜濤一連4晚的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》圓滿結束，姜濤完騷後接受訪問，提到他之前表明完騷後去打邊爐，竟改口表示會聽從偶像羅志祥（小豬）說少吃一點。



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