MIRROR成員姜濤一連4晚的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》圓滿結束，姜濤完騷後接受訪問，提到他之前表明完騷後去打邊爐，竟改口表示會聽從偶像羅志祥（小豬）說少吃一點。
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MIRROR成員姜濤一連4晚的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》圓滿結束，姜濤完騷後接受訪問，提到他之前表明完騷後去打邊爐，竟改口表示會聽從偶像羅志祥（小豬）說少吃一點。
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今日 16:49
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MIRROR成員姜濤一連4晚的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》圓滿結束，姜濤完騷後接受訪問，提到他之前表明完騷後去打邊爐，竟改口表示會聽從偶像羅志祥（小豬）說少吃一點。
【姜濤演唱會】姜濤腳傷未癒綁繃帶上陣 臨時加唱《Dear, My Friend》落淚：希望佢聽到
MIRROR成員姜濤一連4晚的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》圓滿結束，姜濤完騷後接受訪問，提到他之前表明完騷後去打邊爐，竟改口表示會聽從偶像羅志祥（小豬）說少吃一點。
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