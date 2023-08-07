鍾培生日前公布籌辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》，拳賽更邀霍哥與周永恒兩個話題人物上台對決。大會在今日（8月7日）於灣仔舉行記者會，主辦人鍾培生及拳手霍哥與周永恆齊出席活動。
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鍾培生日前公布籌辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》，拳賽更邀霍哥與周永恒兩個話題人物上台對決。大會在今日（8月7日）於灣仔舉行記者會，主辦人鍾培生及拳手霍哥與周永恆齊出席活動。
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今日 13:02
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鍾培生日前公布籌辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》，拳賽更邀霍哥與周永恒兩個話題人物上台對決。大會在今日（8月7日）於灣仔舉行記者會，主辦人鍾培生及拳手霍哥與周永恆齊出席活動。
【鍾培生拳賽】未上擂台先開打打到枱都飛起 霍哥+周永恆互寸對方火藥味濃
鍾培生日前公布籌辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》，拳賽更邀霍哥與周永恒兩個話題人物上台對決。大會在今日（8月7日）於灣仔舉行記者會，主辦人鍾培生及拳手霍哥與周永恆齊出席活動。
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