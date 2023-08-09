將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【2分鐘睇樓團】歐陸風裝修兼享開闊海景 直擊海鑽‧天賦海灣前示位放盤

一室備有豪華歐陸風裝修，大廳裝有兩盞特大吊燈，仲可以外望一望無際的海景，是否好像置身示範單位一樣呢？沒錯，今集《2分鐘睇樓團》走訪的放盤，原本的確是一個經改動的現樓示範單位。放盤為大埔白石角海鑽‧天賦海灣的3座高層A室，實用面積2,184平方呎，現時為4房雙套及工作間連廁間隔。

中原地產副分區營業經理徐家倫稱，單位已放售一段長時間，原本以蝕讓價4,300萬元放售，日前再減至約4,000萬元沽出；與原本買入價接近4,900萬元相比，是次需蝕近「9球」離場。

放盤 裝修設計 二手市場 4房 中原地產 海鑽．天賦海灣 天賦海灣
2分鐘睇樓團
今日 12:00
詳情
×

【2分鐘睇樓團】歐陸風裝修兼享開闊海景 直擊海鑽‧天賦海灣前示位放盤

一室備有豪華歐陸風裝修，大廳裝有兩盞特大吊燈，仲可以外望一望無際的海景，是否好像置身示範單位一樣呢？沒錯，今集《2分鐘睇樓團》走訪的放盤，原本的確是一個經改動的現樓示範單位。放盤為大埔白石角海鑽‧天賦海灣的3座高層A室，實用面積2,184平方呎，現時為4房雙套及工作間連廁間隔。

中原地產副分區營業經理徐家倫稱，單位已放售一段長時間，原本以蝕讓價4,300萬元放售，日前再減至約4,000萬元沽出；與原本買入價接近4,900萬元相比，是次需蝕近「9球」離場。

播放中
【2分鐘睇樓團】歐陸風裝修兼享開闊海景 直擊海鑽‧天賦海灣前示位放盤
2分鐘睇樓團
今日 12:00
【2分鐘睇樓團】歐陸風裝修兼享開闊海景 直擊海鑽‧天賦海灣前示位放盤
2:31
【2分鐘睇樓團】綠表客恩物！最低只需25.5萬首期 即可進駐鑽石山「居屋王」3房！
2分鐘睇樓團
12:00 2023/08/02
【2分鐘睇樓團】綠表客恩物！最低只需25.5萬首期 即可進駐鑽石山「居屋王」3房！
2:19
【2分鐘睇樓團】行去港鐵火炭站唔駛1分鐘！星凱‧堤岸2房連儲物室單位 叫租2.3萬元起
2分鐘睇樓團
12:00 2023/07/26
【2分鐘睇樓團】行去港鐵火炭站唔駛1分鐘！星凱‧堤岸2房連儲物室單位 叫租2.3萬元起
2:53
【2分鐘睇樓團】何文田Vau Residence一房受歡迎 吸引日本客以$1.75萬租住
2分鐘睇樓團
12:00 2023/07/19
【2分鐘睇樓團】何文田Vau Residence一房受歡迎 吸引日本客以$1.75萬租住
2:18
【2分鐘睇樓團】鰂魚涌全新樓罕有1房海景戶 叫租1.88萬都咁搶手
2分鐘睇樓團
12:00 2023/07/12
【2分鐘睇樓團】鰂魚涌全新樓罕有1房海景戶 叫租1.88萬都咁搶手
2:06
【2分鐘睇樓團】窺探年輕富豪逾億元深灣豪宅 全屋潮物玩味濃厚
2分鐘睇樓團
12:00 2023/07/05
【2分鐘睇樓團】窺探年輕富豪逾億元深灣豪宅 全屋潮物玩味濃厚
2:42
【2分鐘睇樓團】港島私人參建居屋3房7球有找 代理：入場價低吸綠表客
2分鐘睇樓團
12:00 2023/06/28
【2分鐘睇樓團】港島私人參建居屋3房7球有找 代理：入場價低吸綠表客
1:54
【2分鐘睇樓團】享名校網+歐陸宮廷風裝修 帶你直擊大坑4房套靚裝放盤
2分鐘睇樓團
12:00 2023/06/21
【2分鐘睇樓團】享名校網+歐陸宮廷風裝修 帶你直擊大坑4房套靚裝放盤
2:20
【2分鐘睇樓團】柴灣大屋苑2房首期低於70萬 仲要位處鐵路+大型商場雙上蓋！
2分鐘睇樓團
12:00 2023/06/14
【2分鐘睇樓團】柴灣大屋苑2房首期低於70萬 仲要位處鐵路+大型商場雙上蓋！
2:33
【2分鐘睇樓團】天璽毗鄰高鐵仲有大型商場 海景4房叫價9500萬即睇有幾豪
2分鐘睇樓團
12:00 2023/06/07
【2分鐘睇樓團】天璽毗鄰高鐵仲有大型商場 海景4房叫價9500萬即睇有幾豪
2:26
【2分鐘睇樓團】牛潭尾意花園洋房4房套唔使3000萬 意式庭園佔地逾6萬平方呎 盡享綠化空間
2分鐘睇樓團
12:00 2023/05/31
【2分鐘睇樓團】牛潭尾意花園洋房4房套唔使3000萬 意式庭園佔地逾6萬平方呎 盡享綠化空間
2:54
【2分鐘睇樓團】「港版碧咸」帶睇樓！北角罕有複式戶連500萬裝修放售 麥玲玲都係屋苑業主之一
2分鐘睇樓團
12:00 2023/05/24
【2分鐘睇樓團】「港版碧咸」帶睇樓！北角罕有複式戶連500萬裝修放售 麥玲玲都係屋苑業主之一
1:54
【2分鐘睇樓團】元朗站上蓋YOHO Hub 3房叫租2.5萬 屯馬綫10分鐘直達荃灣西
2分鐘睇樓團
12:00 2023/05/17
【2分鐘睇樓團】元朗站上蓋YOHO Hub 3房叫租2.5萬 屯馬綫10分鐘直達荃灣西
2:15
【2分鐘睇樓團】栢樂苑連天台戶享大球場+維港景 為何成為全廈入場戶？
2分鐘睇樓團
12:00 2023/05/10
【2分鐘睇樓團】栢樂苑連天台戶享大球場+維港景 為何成為全廈入場戶？
3:05
【2分鐘睇樓團】九龍塘珏堡罕有複式平過一手價 享名校網家長客至LIKE
2分鐘睇樓團
12:00 2023/05/03
【2分鐘睇樓團】九龍塘珏堡罕有複式平過一手價 享名校網家長客至LIKE
2:36
【2分鐘睇樓團】「南區新貴」晉環多名人投資 港島罕有鐵路上蓋新屋苑 低層4房套叫租7.8萬元
2分鐘睇樓團
12:00 2023/04/26
【2分鐘睇樓團】「南區新貴」晉環多名人投資 港島罕有鐵路上蓋新屋苑 低層4房套叫租7.8萬元
2:16
【2分鐘睇樓團】山頂加列山道La Hacienda氣勢顯赫 坐擁180度港島南海景
2分鐘睇樓團
12:00 2023/04/19
【2分鐘睇樓團】山頂加列山道La Hacienda氣勢顯赫 坐擁180度港島南海景
2:28
【2分鐘睇樓團】「港版碧咸」文彼得帶睇海天峰改則2房 客飯橫廳享維港全海景絕無僅有！
2分鐘睇樓團
12:00 2023/04/12
【2分鐘睇樓團】「港版碧咸」文彼得帶睇海天峰改則2房 客飯橫廳享維港全海景絕無僅有！
2:36
【2分鐘睇樓團】住近海灘兼享外國風情？赤柱罕有連花園複式戶 叫價4550萬元
2分鐘睇樓團
12:00 2023/04/05
【2分鐘睇樓團】住近海灘兼享外國風情？赤柱罕有連花園複式戶 叫價4550萬元
4:31
【2分鐘睇樓團】直擊喇沙利道千萬裝修特色洋房！ 《全民造星IV》莎莎︰最鍾意特大鏡房可以練跳舞！
2分鐘睇樓團
12:00 2023/03/29
【2分鐘睇樓團】直擊喇沙利道千萬裝修特色洋房！ 《全民造星IV》莎莎︰最鍾意特大鏡房可以練跳舞！