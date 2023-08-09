【2分鐘睇樓團】歐陸風裝修兼享開闊海景 直擊海鑽‧天賦海灣前示位放盤

2分鐘睇樓團

一室備有豪華歐陸風裝修，大廳裝有兩盞特大吊燈，仲可以外望一望無際的海景，是否好像置身示範單位一樣呢？沒錯，今集《2分鐘睇樓團》走訪的放盤，原本的確是一個經改動的現樓示範單位。放盤為大埔白石角海鑽‧天賦海灣的3座高層A室，實用面積2,184平方呎，現時為4房雙套及工作間連廁間隔。

中原地產副分區營業經理徐家倫稱，單位已放售一段長時間，原本以蝕讓價4,300萬元放售，日前再減至約4,000萬元沽出；與原本買入價接近4,900萬元相比，是次需蝕近「9球」離場。