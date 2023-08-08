不論是相約客戶食飯傾談，還是和另一半在高級餐廳享受晚餐，當打開Wine list毫無頭緒揀酒，加上不懂品酒禮儀，的確極為尷尬。適逢夏天，今集《靚太安樂窩》有品酒及禮儀培訓師Esther Lee，為大家講解白酒新手入門知識及基本品酒禮儀。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3576405
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不論是相約客戶食飯傾談，還是和另一半在高級餐廳享受晚餐，當打開Wine list毫無頭緒揀酒，加上不懂品酒禮儀，的確極為尷尬。適逢夏天，今集《靚太安樂窩》有品酒及禮儀培訓師Esther Lee，為大家講解白酒新手入門知識及基本品酒禮儀。
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【靚太安樂窩】白酒新手入門必睇5個小知識 常見術語+基本步驟+品酒禮儀
不論是相約客戶食飯傾談，還是和另一半在高級餐廳享受晚餐，當打開Wine list毫無頭緒揀酒，加上不懂品酒禮儀，的確極為尷尬。適逢夏天，今集《靚太安樂窩》有品酒及禮儀培訓師Esther Lee，為大家講解白酒新手入門知識及基本品酒禮儀。
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