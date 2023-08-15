就快開學，不少家長趁暑假均習慣帶家中小孩買一對新的開學鞋！但一入鞋鋪，面對各式各樣的鞋款，是否會有花多眼亂的觀感，不知從何挑選? TOPick是次便邀請到骨科專科醫生陳國彪向大家講解選鞋要注意地方及常見的迷思。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3574911/
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就快開學，不少家長趁暑假均習慣帶家中小孩買一對新的開學鞋！但一入鞋鋪，面對各式各樣的鞋款，是否會有花多眼亂的觀感，不知從何挑選? TOPick是次便邀請到骨科專科醫生陳國彪向大家講解選鞋要注意地方及常見的迷思。
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就快開學，不少家長趁暑假均習慣帶家中小孩買一對新的開學鞋！但一入鞋鋪，面對各式各樣的鞋款，是否會有花多眼亂的觀感，不知從何挑選? TOPick是次便邀請到骨科專科醫生陳國彪向大家講解選鞋要注意地方及常見的迷思。
【活得健康啲】揀錯返學鞋恐致發炎拇指外翻 骨科醫生分享揀鞋要訣拆解迷思
就快開學，不少家長趁暑假均習慣帶家中小孩買一對新的開學鞋！但一入鞋鋪，面對各式各樣的鞋款，是否會有花多眼亂的觀感，不知從何挑選? TOPick是次便邀請到骨科專科醫生陳國彪向大家講解選鞋要注意地方及常見的迷思。
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