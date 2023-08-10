【「你」想裝修】舊樓拆5幅牆重新布局田園風Dream House 2房合併特大主人套房最寫意

「你」想裝修

是次為大家介紹的設計單位，為將軍澳中心465呎的原則2房的舊居大翻新案例，設計以田園風格為主，營造出一種清新自然的氛圍，主要運用了白色和米色作為基調，配以木色和淺自然色系的家具，使室內空間充滿溫暖舒適的感覺。單位經過全面改造，總共拆去5幅牆，設計師Alice將兩個睡房合併成一個特大主人套房，為屋主打造了理想中的舒適家居生活。