美國總統拜登簽行政命令，限制美國風險投資和私募股權投資中國高科技行業，包括量子計算、半導體和AI等，又要求美國公司廣泛投資中國企業時，披露更多訊息，限投令下科技股何去何從？內地7月CPI按年跌0.3%，是事隔近兩年半以來再次陷入通縮，市場憧憬內地短期內推出刺激措施，哪些政策受惠板塊值得留意？東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點大市受惠板塊。
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美國總統拜登簽行政命令，限制美國風險投資和私募股權投資中國高科技行業，包括量子計算、半導體和AI等，又要求美國公司廣泛投資中國企業時，披露更多訊息，限投令下科技股何去何從？內地7月CPI按年跌0.3%，是事隔近兩年半以來再次陷入通縮，市場憧憬內地短期內推出刺激措施，哪些政策受惠板塊值得留意？東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點大市受惠板塊。
今日 08:40
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【ET開市直擊】限投令下科技股冇運行？憧憬內地再救市可吼板塊
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