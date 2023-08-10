將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET開市直擊】限投令下科技股冇運行？憧憬內地再救市可吼板塊

美國總統拜登簽行政命令，限制美國風險投資和私募股權投資中國高科技行業，包括量子計算、半導體和AI等，又要求美國公司廣泛投資中國企業時，披露更多訊息，限投令下科技股何去何從？內地7月CPI按年跌0.3%，是事隔近兩年半以來再次陷入通縮，市場憧憬內地短期內推出刺激措施，哪些政策受惠板塊值得留意？東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點大市受惠板塊。

人工智能 拜登 通縮 科技行業 CPI 恒生指數 港股 中國 中國市場 美股
ET開市直擊
今日 08:40
詳情
×

【ET開市直擊】限投令下科技股冇運行？憧憬內地再救市可吼板塊

美國總統拜登簽行政命令，限制美國風險投資和私募股權投資中國高科技行業，包括量子計算、半導體和AI等，又要求美國公司廣泛投資中國企業時，披露更多訊息，限投令下科技股何去何從？內地7月CPI按年跌0.3%，是事隔近兩年半以來再次陷入通縮，市場憧憬內地短期內推出刺激措施，哪些政策受惠板塊值得留意？東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點大市受惠板塊。

40:20
【ET開市直擊】內地恐陷通縮大招可期？ 理想、中電信績後部署
ET開市直擊
08:40 2023/08/09
【ET開市直擊】內地恐陷通縮大招可期？ 理想、中電信績後部署
42:24
【ET開市直擊】內地反腐醫藥股續捱沽？ 中興通訊急挫點部署？
ET開市直擊
08:40 2023/08/08
【ET開市直擊】內地反腐醫藥股續捱沽？ 中興通訊急挫點部署？
40:52
【ET開市直擊】港股3連跌國策憧憬減弱？ 長和系業績後部署
ET開市直擊
08:40 2023/08/04
【ET開市直擊】港股3連跌國策憧憬減弱？ 長和系業績後部署
59:04
【ET開市直擊】美國突被降級股市有排震？ 中美科網股部署策略
ET開市直擊
08:40 2023/08/03
【ET開市直擊】美國突被降級股市有排震？ 中美科網股部署策略
49:51
【ET開市直擊】美國信評遭降級有何衝擊？ 滙豐、恒生績後點部署
ET開市直擊
08:40 2023/08/02
【ET開市直擊】美國信評遭降級有何衝擊？ 滙豐、恒生績後點部署
48:22
【ET開市直擊】港股7月成功翻身8月點走？ 快手發盈喜買賣策略
ET開市直擊
08:40 2023/08/01
【ET開市直擊】港股7月成功翻身8月點走？ 快手發盈喜買賣策略
43:38
【ET開市直擊】科指迎技術性牛市點部署？港股博反彈板塊推介
ET開市直擊
08:40 2023/07/28
【ET開市直擊】科指迎技術性牛市點部署？港股博反彈板塊推介
59:24
【ET開市直擊】美聯儲議息結果點解讀？ 港股3大政策受惠股盤點
ET開市直擊
08:40 2023/07/27
【ET開市直擊】美聯儲議息結果點解讀？ 港股3大政策受惠股盤點
45:37
【ET開市直擊】恒指下站上望二萬點？ 盤點政治局會議受惠股
ET開市直擊
08:40 2023/07/26
【ET開市直擊】恒指下站上望二萬點？ 盤點政治局會議受惠股
47:24
【ET開市直擊】中央政治局會議提振大市？ 內房被降級弱勢持續？
ET開市直擊
08:40 2023/07/25
【ET開市直擊】中央政治局會議提振大市？ 內房被降級弱勢持續？
47:07
【ET開市直擊】傳鬆綁政策內房有冇救？ 受累盈警手機股續捱沽？
ET開市直擊
08:40 2023/07/21
【ET開市直擊】傳鬆綁政策內房有冇救？ 受累盈警手機股續捱沽？
51:45
【ET開市直擊】TSLA績後部署策略 滙豐創5年高仍可跟進？
ET開市直擊
08:40 2023/07/20
【ET開市直擊】TSLA績後部署策略 滙豐創5年高仍可跟進？
49:03
【ET開市直擊】恒指5連升斷纜前景如何？ 內房危機發酵怎應對？
ET開市直擊
08:40 2023/07/19
【ET開市直擊】恒指5連升斷纜前景如何？ 內房危機發酵怎應對？
49:18
【ET開市直擊】人民幣轉強港股有力再衝？ 京東大模型有冇睇頭？
ET開市直擊
08:40 2023/07/14
【ET開市直擊】人民幣轉強港股有力再衝？ 京東大模型有冇睇頭？
49:18
【ET開市直擊】美通脹降溫加息周期完？ 科技股領漲怎部署？
ET開市直擊
08:40 2023/07/13
【ET開市直擊】美通脹降溫加息周期完？ 科技股領漲怎部署？
48:06
【ET開市直擊】內地新貸勝預期有利大市？ 訪澳遊客增賭股續升？
ET開市直擊
08:40 2023/07/12
【ET開市直擊】內地新貸勝預期有利大市？ 訪澳遊客增賭股續升？
49:26
【ET開市直擊】憂內地通縮憧憬大救市？ 人行撐房地產內房有救？
ET開市直擊
08:40 2023/07/11
【ET開市直擊】憂內地通縮憧憬大救市？ 人行撐房地產內房有救？
45:31
【ET開市直擊】港股急跌後市續試低位？ 撈貨時機點捕捉？
ET開市直擊
08:40 2023/07/07
【ET開市直擊】港股急跌後市續試低位？ 撈貨時機點捕捉？
56:16
【ET開市直擊】晶片戰升級影響多大 內銀股遭降目標價怎部署？
ET開市直擊
08:40 2023/07/06
【ET開市直擊】晶片戰升級影響多大 內銀股遭降目標價怎部署？
51:32
【ET開市直擊】港股兩連升7月可翻身？ 盤點下半年焦點板塊
ET開市直擊
08:40 2023/07/05
【ET開市直擊】港股兩連升7月可翻身？ 盤點下半年焦點板塊