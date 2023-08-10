【理財要貼地】郭思治憤怒了 港股今年未見低位？ 何解「股壇大隻佬」說愈傳統愈好 星期五6pm見

理財要貼地

投資騙案持續發生，更有變本加厲的趨勢！有不少財經名人相繼被冒認，以其名義開設投資群組及課程等，受騙者動輒損失至少6位數字。今集《理財要貼地》邀請了幾位有「股壇大隻佬」之稱，從事證券業逾40年，深受股民愛戴，現為香港股票分析師協會副主席郭思治 (郭Sir)，教大家如何選擇投資課程，如何防止被騙，郭Sir還會跟大家分析港股今年餘下日子的走勢。

