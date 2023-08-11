投資騙案持續發生，更有變本加厲的趨勢！有不少財經名人相繼被冒認，以其名義開設投資群組及課程等，受騙者動輒損失至少6位數字。今集《理財要貼地》邀請了幾位有「股壇大隻佬」之稱，從事證券業逾40年，深受股民愛戴，現為香港股票分析師協會副主席郭思治 (郭Sir)，教大家如何選擇投資課程，如何防止被騙，郭Sir還會跟大家分析港股今年餘下日子的走勢。
×
直播中
投資騙案持續發生，更有變本加厲的趨勢！有不少財經名人相繼被冒認，以其名義開設投資群組及課程等，受騙者動輒損失至少6位數字。今集《理財要貼地》邀請了幾位有「股壇大隻佬」之稱，從事證券業逾40年，深受股民愛戴，現為香港股票分析師協會副主席郭思治 (郭Sir)，教大家如何選擇投資課程，如何防止被騙，郭Sir還會跟大家分析港股今年餘下日子的走勢。
今日 18:00
×
投資騙案持續發生，更有變本加厲的趨勢！有不少財經名人相繼被冒認，以其名義開設投資群組及課程等，受騙者動輒損失至少6位數字。今集《理財要貼地》邀請了幾位有「股壇大隻佬」之稱，從事證券業逾40年，深受股民愛戴，現為香港股票分析師協會副主席郭思治 (郭Sir)，教大家如何選擇投資課程，如何防止被騙，郭Sir還會跟大家分析港股今年餘下日子的走勢。
【理財要貼地】郭思治憤怒了 港股今年未見低位？ 「股壇大隻佬」醒你四字真言
投資騙案持續發生，更有變本加厲的趨勢！有不少財經名人相繼被冒認，以其名義開設投資群組及課程等，受騙者動輒損失至少6位數字。今集《理財要貼地》邀請了幾位有「股壇大隻佬」之稱，從事證券業逾40年，深受股民愛戴，現為香港股票分析師協會副主席郭思治 (郭Sir)，教大家如何選擇投資課程，如何防止被騙，郭Sir還會跟大家分析港股今年餘下日子的走勢。
5:03
18:00 2023/07/28
6:18
18:00 2023/07/21
4:50
18:00 2023/07/07
4:24
18:00 2023/06/30
4:43
18:00 2023/06/23
4:44
18:00 2023/06/09
4:38
18:00 2023/06/02
4:11
18:00 2023/05/19
3:16
18:00 2023/05/12
2:37
18:00 2023/05/05
3:31
18:00 2023/04/28
3:18
18:00 2023/04/21
2:33
18:00 2023/04/14
3:33
18:00 2023/03/31