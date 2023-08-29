新學年快要開始，風水命理師傅羅比趁暑假去了一個六口之家的屋企，為兩位小朋友睇風水，增強文昌風水運，幫助小朋友做到讀書好，成績又好！羅比師傅指今年文昌位在中宮，所以大廳同睡房都好關鍵。
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新學年快要開始，風水命理師傅羅比趁暑假去了一個六口之家的屋企，為兩位小朋友睇風水，增強文昌風水運，幫助小朋友做到讀書好，成績又好！羅比師傅指今年文昌位在中宮，所以大廳同睡房都好關鍵。
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今日 21:00
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新學年快要開始，風水命理師傅羅比趁暑假去了一個六口之家的屋企，為兩位小朋友睇風水，增強文昌風水運，幫助小朋友做到讀書好，成績又好！羅比師傅指今年文昌位在中宮，所以大廳同睡房都好關鍵。
【靚太安樂窩】擺好文昌位準備開學 中宮放富貴竹文昌塔催旺讀書運
新學年快要開始，風水命理師傅羅比趁暑假去了一個六口之家的屋企，為兩位小朋友睇風水，增強文昌風水運，幫助小朋友做到讀書好，成績又好！羅比師傅指今年文昌位在中宮，所以大廳同睡房都好關鍵。
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