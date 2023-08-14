【地產站Weekly Talk】投地氣氛轉淡未減荃灣首置地吸引力？ 測量師：首置單位有市場料接4至5份標書

地產站Weekly Talk

屬於歷來第二幅政府招標「港人首置盤」用地的荃灣油柑頭地皮，將會於今個月18日（周五）截標。在目前市道下推出「首置」項目，其招標反應如何？測量師對地皮又有什麼評價？另外，年內地價走勢如何？今集請到華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

美術：郭茗琦

拍攝及剪接：樊志恒