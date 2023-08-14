良好的睡眠對身體健康非常重要，經常瞓捩頸、腰痠背痛，可能是使用不合適的寢具所致。TOPick請來脊骨神經科醫生王俊華，分享挑選枕頭和床褥的2大準則。
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良好的睡眠對身體健康非常重要，經常瞓捩頸、腰痠背痛，可能是使用不合適的寢具所致。TOPick請來脊骨神經科醫生王俊華，分享挑選枕頭和床褥的2大準則。
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【TOPick診症室】揀錯寢具易瞓捩頸腰痠背痛 脊醫教挑選枕頭床褥2大準則
良好的睡眠對身體健康非常重要，經常瞓捩頸、腰痠背痛，可能是使用不合適的寢具所致。TOPick請來脊骨神經科醫生王俊華，分享挑選枕頭和床褥的2大準則。
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