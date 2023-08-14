碧桂園 （02007） 在剛過去的周末發布通告，11隻境內債券周一起停牌，包括深交所的6隻2021年及2022年發行的人民幣債券、3隻在上交所發行的人民幣債券、碧桂園旗下的廣東騰越建築工程發行的一隻債券，以及一隻未公開發行的私募債，總發行規模逾160億元人民幣。消息對內房會否造成又一次重大打擊，還有那些內房股風險較大？騰訊 （00700） 將於周三(16日)公布截至6月底止中期業績，券商普遍料遊戲收入復甦幅度按季回落；不過廣告業務及金融科技業務在第二季都取得積極進展；市場對騰訊的業績預期是否合理？ 會否出現驚喜？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解。。
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碧桂園 （02007） 在剛過去的周末發布通告，11隻境內債券周一起停牌，包括深交所的6隻2021年及2022年發行的人民幣債券、3隻在上交所發行的人民幣債券、碧桂園旗下的廣東騰越建築工程發行的一隻債券，以及一隻未公開發行的私募債，總發行規模逾160億元人民幣。消息對內房會否造成又一次重大打擊，還有那些內房股風險較大？騰訊 （00700） 將於周三(16日)公布截至6月底止中期業績，券商普遍料遊戲收入復甦幅度按季回落；不過廣告業務及金融科技業務在第二季都取得積極進展；市場對騰訊的業績預期是否合理？ 會否出現驚喜？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解。。
今日 08:40
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【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻
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