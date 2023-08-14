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【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

受惠疫後經濟復甦、美國息口即將見頂，今年不少股票市場回報跑贏成熟經濟體。南韓、台灣受惠半導體復甦，股市今年以來升逾15%，股神加持的日本股市一度急升30%。《ET財智TALK》請來滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華，為大家就宏觀基本面及估值等因素分析後市有何潛力，走勢落後的中港股市有沒有值博空間？哪個市場更為吸引？

私人銀行 美國 通脹 加息 經濟 港股 新興市場 美股 A股 財富及資產管理
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【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

受惠疫後經濟復甦、美國息口即將見頂，今年不少股票市場回報跑贏成熟經濟體。南韓、台灣受惠半導體復甦，股市今年以來升逾15%，股神加持的日本股市一度急升30%。《ET財智TALK》請來滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華，為大家就宏觀基本面及估值等因素分析後市有何潛力，走勢落後的中港股市有沒有值博空間？哪個市場更為吸引？

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