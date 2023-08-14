受惠疫後經濟復甦、美國息口即將見頂，今年不少亞洲股票市場回報亮麗，股神加持的日本股市更一度急升30%。《ET財智TALK》請來滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華，為大家就宏觀基本面及估值等因素分析後市有何潛力，走勢落後的中港股市有沒有值博空間？印度股市創新高，總市值超英法，究竟哪個市場更具吸引力？
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受惠疫後經濟復甦、美國息口即將見頂，今年不少亞洲股票市場回報亮麗，股神加持的日本股市更一度急升30%。《ET財智TALK》請來滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華，為大家就宏觀基本面及估值等因素分析後市有何潛力，走勢落後的中港股市有沒有值博空間？印度股市創新高，總市值超英法，究竟哪個市場更具吸引力？
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【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會
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