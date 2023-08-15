特斯拉（TSLA.US）再有車款在內地減價，市場憂慮內地電動車市場再爆減價戰，比亞迪 （01211） 周一挫逾6%；蔚小理股價分別跌近3%，價格戰再起對電動車股影響有多大？京東 （09618） 周三公布業績，有券商料「百億補貼」策略未影響利潤率，加上受惠618銷售強勁，帶動京東零售收入增長重新轉正，京東業績有沒有驚喜？投資者於績前應該採取甚麼部署策略？獨立股評人湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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特斯拉（TSLA.US）再有車款在內地減價，市場憂慮內地電動車市場再爆減價戰，比亞迪 （01211） 周一挫逾6%；蔚小理股價分別跌近3%，價格戰再起對電動車股影響有多大？京東 （09618） 周三公布業績，有券商料「百億補貼」策略未影響利潤率，加上受惠618銷售強勁，帶動京東零售收入增長重新轉正，京東業績有沒有驚喜？投資者於績前應該採取甚麼部署策略？獨立股評人湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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【ET開市直擊】減價戰拖累電動車股有多大？京東績前部署策略
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