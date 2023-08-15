學識品酒基本禮儀後，大家可進一步享受美酒佳餚Food pairing配搭樂趣。透過了解食物、酒及味蕾之間的平衡互補性，提升用餐體驗之餘，亦可將食物味道昇華至另一層次。趁著夏天，今集《靚太安樂窩》有品酒及禮儀培訓師Esther Lee，為大家講解餐酒搭配入門小知識，及分享夏季時令食材Food pairing推介。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3577002
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學識品酒基本禮儀後，大家可進一步享受美酒佳餚Food pairing配搭樂趣。透過了解食物、酒及味蕾之間的平衡互補性，提升用餐體驗之餘，亦可將食物味道昇華至另一層次。趁著夏天，今集《靚太安樂窩》有品酒及禮儀培訓師Esther Lee，為大家講解餐酒搭配入門小知識，及分享夏季時令食材Food pairing推介。
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今日 21:00
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【靚太安樂窩】Food pairing講求餐酒之間平衡互補 居家入門款酒杯推介+保存方法
學識品酒基本禮儀後，大家可進一步享受美酒佳餚Food pairing配搭樂趣。透過了解食物、酒及味蕾之間的平衡互補性，提升用餐體驗之餘，亦可將食物味道昇華至另一層次。趁著夏天，今集《靚太安樂窩》有品酒及禮儀培訓師Esther Lee，為大家講解餐酒搭配入門小知識，及分享夏季時令食材Food pairing推介。
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