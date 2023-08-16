一年一度的《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》日前移師至深圳海雅大劇院舉行，家燕媽媽與中心的一眾學員，以及嘉賓安德尊、麥皓兒、關浩揚傾力演出多首歌曲，其中家燕媽媽更聯同中心的學生大跳BLACKPINK成員Jisoo在本年3月發表的個人歌曲《FLOWER》。
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一年一度的《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》日前移師至深圳海雅大劇院舉行，家燕媽媽與中心的一眾學員，以及嘉賓安德尊、麥皓兒、關浩揚傾力演出多首歌曲，其中家燕媽媽更聯同中心的學生大跳BLACKPINK成員Jisoo在本年3月發表的個人歌曲《FLOWER》。
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今日 11:18
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一年一度的《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》日前移師至深圳海雅大劇院舉行，家燕媽媽與中心的一眾學員，以及嘉賓安德尊、麥皓兒、關浩揚傾力演出多首歌曲，其中家燕媽媽更聯同中心的學生大跳BLACKPINK成員Jisoo在本年3月發表的個人歌曲《FLOWER》。
【家燕媽媽】薛家燕十字步配「開花舞」 神級演繹港版《FLOWER》超越Jisoo
一年一度的《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》日前移師至深圳海雅大劇院舉行，家燕媽媽與中心的一眾學員，以及嘉賓安德尊、麥皓兒、關浩揚傾力演出多首歌曲，其中家燕媽媽更聯同中心的學生大跳BLACKPINK成員Jisoo在本年3月發表的個人歌曲《FLOWER》。
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