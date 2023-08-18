陳倩揚教你揀小朋友健康滋味小食

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點樣幫小朋友揀小食，先可以在營養與滋味間取得平衡？好味的零食是否一定不健康？TOPick今日下午5點，邀請到陳倩揚在HKET App「家庭台」與家長們Live Chat分享教揀小朋友健康滋味零食！HKET APP直播！記得準時收睇，歡迎留言發問～