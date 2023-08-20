8歲女童周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。周家命途多舛，天瑜爸爸周先生上月證實患上惡性肌肉腫瘤，他直言「我不怕死」，但為了妻兒必奮力抗癌。
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8歲女童周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。周家命途多舛，天瑜爸爸周先生上月證實患上惡性肌肉腫瘤，他直言「我不怕死」，但為了妻兒必奮力抗癌。
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8歲女童周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。周家命途多舛，天瑜爸爸周先生上月證實患上惡性肌肉腫瘤，他直言「我不怕死」，但為了妻兒必奮力抗癌。
【昏迷天瑜】愛女淪植物人3年從未放棄 天瑜爸爸患癌放不下抑鬱妻自閉兒
8歲女童周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。周家命途多舛，天瑜爸爸周先生上月證實患上惡性肌肉腫瘤，他直言「我不怕死」，但為了妻兒必奮力抗癌。
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