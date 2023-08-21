內地3大金融監管部門上周五召開會議，研究化解地方債及金融風險，並優化房地產信貸政策。有內媒引述消息報道，未來一至兩周相關部門擬宣布，容許特殊再融資債券發行，總規模約1.5萬億元人民幣，此舉能否為當前內房債務問題「買時間」？又能否提振大市氣氛？恒指公司上周五公布新一輪季檢結果，深陷財困的碧桂園 （02007） 被踢出藍籌，由國藥 （01099） 接棒，藍籌數目維持80隻不變。碧桂園的姊妹公司碧桂園服務 （06098） 雖保留藍籌席位，但被剔出國指，季檢結果是否預期之內？對有關股份有何影響？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。
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內地3大金融監管部門上周五召開會議，研究化解地方債及金融風險，並優化房地產信貸政策。有內媒引述消息報道，未來一至兩周相關部門擬宣布，容許特殊再融資債券發行，總規模約1.5萬億元人民幣，此舉能否為當前內房債務問題「買時間」？又能否提振大市氣氛？恒指公司上周五公布新一輪季檢結果，深陷財困的碧桂園 （02007） 被踢出藍籌，由國藥 （01099） 接棒，藍籌數目維持80隻不變。碧桂園的姊妹公司碧桂園服務 （06098） 雖保留藍籌席位，但被剔出國指，季檢結果是否預期之內？對有關股份有何影響？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。
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【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？
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