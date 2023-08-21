都市人經常頸緊膊痛，不少人因此會光顧按摩店「鬆一鬆」！不過，有腦神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問時，卻警告按摩手法不當，隨時後果嚴重！曾有年輕港男於曼谷外遊按摩時，被店員「lock頸」，返港後一星期不但頭痛不止，其中一隻眼更突然失明，最終通過影像檢查才發現是頸動脈撕裂。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3581526?r=cpstni
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都市人經常頸緊膊痛，不少人因此會光顧按摩店「鬆一鬆」！不過，有腦神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問時，卻警告按摩手法不當，隨時後果嚴重！曾有年輕港男於曼谷外遊按摩時，被店員「lock頸」，返港後一星期不但頭痛不止，其中一隻眼更突然失明，最終通過影像檢查才發現是頸動脈撕裂。
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都市人經常頸緊膊痛，不少人因此會光顧按摩店「鬆一鬆」！不過，有腦神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問時，卻警告按摩手法不當，隨時後果嚴重！曾有年輕港男於曼谷外遊按摩時，被店員「lock頸」，返港後一星期不但頭痛不止，其中一隻眼更突然失明，最終通過影像檢查才發現是頸動脈撕裂。
【TOPick診症室】30歲港男曼谷按摩lock頸 回港頭痛失明揭血管撕裂險中風
都市人經常頸緊膊痛，不少人因此會光顧按摩店「鬆一鬆」！不過，有腦神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問時，卻警告按摩手法不當，隨時後果嚴重！曾有年輕港男於曼谷外遊按摩時，被店員「lock頸」，返港後一星期不但頭痛不止，其中一隻眼更突然失明，最終通過影像檢查才發現是頸動脈撕裂。
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