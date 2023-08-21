【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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環球股市近期回調，EPFR資料顯示踏入8月資金普遍湧入債劵及貨幣市場基金避險。惠譽下調美國主權信用評級無礙市場對美債的信心，不少知名國際投資者反而建議加大債劵配置比例。《ET財智TALK》請來霸菱香港分銷業務總監劉偉達（Victor）拆解現時經濟環境下債劵投資策略，分析該投資哪些地區及類型的債券