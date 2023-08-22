熊大兔兔粉絲必住！過去疫情3年期間，澳門有不少新酒店落成，包括倫敦人、上葡京和葡京人。前兩者都是金碧輝煌的華麗酒店，葡京人則走親民路線，更重金打造成為全球首間LINE FRIENDS主題酒店，房間設計糅合了LINE FRIENDS角色及葡國風建築元素，入住露台房型更有大大隻公仔可以盡情打卡，粉絲一定要來朝聖！
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熊大兔兔粉絲必住！過去疫情3年期間，澳門有不少新酒店落成，包括倫敦人、上葡京和葡京人。前兩者都是金碧輝煌的華麗酒店，葡京人則走親民路線，更重金打造成為全球首間LINE FRIENDS主題酒店，房間設計糅合了LINE FRIENDS角色及葡國風建築元素，入住露台房型更有大大隻公仔可以盡情打卡，粉絲一定要來朝聖！
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【靚太安樂窩】澳門全球首間LINE FRIENDS酒店 熊大兔兔房超多打卡位全面睇
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