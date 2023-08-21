內房民企債務告急，引發市場憂慮中國走向「雷曼時刻」。思睿集團首席經濟學家洪灝在最新報告，以家庭同私人債務佔GDP比率，對比1993年日本經濟泡沫頂峰與現時中國的情況，兩地加槓桿速度驚人地相似。
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內房民企債務告急，引發市場憂慮中國走向「雷曼時刻」。思睿集團首席經濟學家洪灝在最新報告，以家庭同私人債務佔GDP比率，對比1993年日本經濟泡沫頂峰與現時中國的情況，兩地加槓桿速度驚人地相似。
今日 18:35
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【財經Hot Talk】中國與30年前日本驚人地相似？ 洪灝：需舉國傾力扭轉
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