踏入悠長暑假，新鴻基地產旗艦商場apm特別與知名潮玩品牌「MOMO PLANET」聯乘合作，把MOMO 居住的神秘星球搬到apm，打造面積逾2,000呎的「夏日潮玩MOMO太空站」。13呎高的MOMO與貓狗朋友MiU和OiOi一齊領航，帶領大家進入MOMO PLANET上6大「太空基地」，化身成太空冒險家體驗神秘奇幻的宇宙世界，趣味景點包括「13呎MOMO巨型飛船」、「無重太空船駕駛倉」、「MOMO PLANET藝術館」、「機械臂解難大挑戰」、「星球互動體感遊戲」及「神秘玩樂基地」。
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踏入悠長暑假，新鴻基地產旗艦商場apm特別與知名潮玩品牌「MOMO PLANET」聯乘合作，把MOMO 居住的神秘星球搬到apm，打造面積逾2,000呎的「夏日潮玩MOMO太空站」。13呎高的MOMO與貓狗朋友MiU和OiOi一齊領航，帶領大家進入MOMO PLANET上6大「太空基地」，化身成太空冒險家體驗神秘奇幻的宇宙世界，趣味景點包括「13呎MOMO巨型飛船」、「無重太空船駕駛倉」、「MOMO PLANET藝術館」、「機械臂解難大挑戰」、「星球互動體感遊戲」及「神秘玩樂基地」。
今日 17:26
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【商場活動】apm夏日潮玩MOMO太空站 13呎外星萌物乘坐巨型飛船登場
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