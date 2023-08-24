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【ET贏商有計】婚紗店只賣不租 瞄準市場缺口突圍

市面上大多婚紗店大多以租賃模式經營，不過本地品牌HW Bridal卻主打「只賣不租」，疫情下生意每年升2成。店主Jackie及Fiona多方面宣傳品牌，同時教育顧客，令港人接納買婚紗的概念。同時他們亦善用社交平台，希望可以更有效接觸顧客，更掌握直播心得；品牌有5至6成的新顧客亦曾觀看其直播。

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【ET贏商有計】婚紗店只賣不租 瞄準市場缺口突圍

市面上大多婚紗店大多以租賃模式經營，不過本地品牌HW Bridal卻主打「只賣不租」，疫情下生意每年升2成。店主Jackie及Fiona多方面宣傳品牌，同時教育顧客，令港人接納買婚紗的概念。同時他們亦善用社交平台，希望可以更有效接觸顧客，更掌握直播心得；品牌有5至6成的新顧客亦曾觀看其直播。

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【ET贏商有計】婚紗店只賣不租 瞄準市場缺口突圍
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