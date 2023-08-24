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【聲夢傳奇】炎明熹首開個唱絕密片段曝光　Gigi準備做Freshman談「大學五件事」

TVB節目《聲夢傳奇》捧出首屆冠軍新星炎明熹（Gigi）在今天（8月23日）現身電視城，宣布將於10月7日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行入行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE 演唱會》。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3598061/

炎明熹 聲夢傳奇
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【聲夢傳奇】炎明熹首開個唱絕密片段曝光　Gigi準備做Freshman談「大學五件事」

TVB節目《聲夢傳奇》捧出首屆冠軍新星炎明熹（Gigi）在今天（8月23日）現身電視城，宣布將於10月7日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行入行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE 演唱會》。

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