TVB節目《聲夢傳奇》捧出首屆冠軍新星炎明熹（Gigi）在今天（8月23日）現身電視城，宣布將於10月7日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行入行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE 演唱會》。
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TVB節目《聲夢傳奇》捧出首屆冠軍新星炎明熹（Gigi）在今天（8月23日）現身電視城，宣布將於10月7日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行入行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE 演唱會》。
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今日 11:26
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TVB節目《聲夢傳奇》捧出首屆冠軍新星炎明熹（Gigi）在今天（8月23日）現身電視城，宣布將於10月7日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行入行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE 演唱會》。
【聲夢傳奇】炎明熹首開個唱絕密片段曝光 Gigi準備做Freshman談「大學五件事」【有片】
TVB節目《聲夢傳奇》捧出首屆冠軍新星炎明熹（Gigi）在今天（8月23日）現身電視城，宣布將於10月7日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行入行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE 演唱會》。
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