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【理財要貼地】修畢課程年入逾430萬 資產由10多萬增至7位數 咩課程咁厲害 人人都讀得？星期五6pm見

初出茅廬兩三年的畢業生修畢課程後投資一個月，資產由10多萬增加至7位數字，藉藉無名的保險從業員修畢課程後，半年已成為年收入逾430萬的TOT，即保險界的頂級榮譽Top of the Table ! 他們分別修畢JK Sir及Kargo Sir的課程而取得如此彪炳的成績，究竟JK Sir及Kargo Sir的課程有甚麼特別 ? 讀完為甚麼就可以突飛猛進，今集《理財要貼地》同大家拆解。

 

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【理財要貼地】修畢課程年入逾430萬 資產由10多萬增至7位數 咩課程咁厲害 人人都讀得？星期五6pm見

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