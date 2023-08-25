今個夏天，港鐵旗下七個商場 - 杏花新城、綠楊坊、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，首次聯乘本地插畫師Oh Mankee（文盈），為其創角色三色飛天貓「HOKO」於港鐵商場七個商場內設置多個精緻打卡位，為大家送上甜蜜與溫馨！
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今個夏天，港鐵旗下七個商場 - 杏花新城、綠楊坊、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，首次聯乘本地插畫師Oh Mankee（文盈），為其創角色三色飛天貓「HOKO」於港鐵商場七個商場內設置多個精緻打卡位，為大家送上甜蜜與溫馨！
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【地區‧人‧情】港鐵7大商場聯乘原創角色三色飛天貓「HOKO」 打造多個精緻打卡位
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