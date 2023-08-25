【親子好去處】大埔蝶豆花園農莊一日遊　餵食超萌卡通羊+花田打卡+中秋燈飾

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假日想帶同小朋友安排一日親子遊？位於大埔的蝶豆花園絕對是本地一日遊不二之選。蝶豆花園有機農莊佔地50萬呎，園內不但可觀賞超人氣羊駝，還有香港首次出現的黑鼻羊。除了超萌小動物外，園內更設有多個特色景點，鄰近有同樣適合郊遊的童話世界農莊，供大家盡情遊玩之餘，亦能打卡留念，絕對是假日數一數二的好去處！

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