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【裝修設計】30萬打造450呎一人單位 水磨石吧桌延伸廚房空間
現時不少新樓也採用開放式廚房設計，對於喜歡下廚以及招呼朋友的住戶來說，廚房空間未必足夠。設計師Amber 今次就幫
喜歡喝咖啡和招呼朋友的戶主，造了一張中島枱延伸了廚房的空間。
設計師
設計
咖啡
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裝修設計
「你」想裝修
今日
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【裝修設計】30萬打造450呎一人單位 水磨石吧桌延伸廚房空間
現時不少新樓也採用開放式廚房設計，對於喜歡下廚以及招呼朋友的住戶來說，廚房空間未必足夠。設計師Amber 今次就幫
喜歡喝咖啡和招呼朋友的戶主，造了一張中島枱延伸了廚房的空間。
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【裝修設計】30萬打造450呎一人單位 水磨石吧桌延伸廚房空間
「你」想裝修
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