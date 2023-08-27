地盤紮鐵是一份極辛苦的工作，在烈日高空下進行大量體力勞動，一般極少女性入行，現年43歲的陳仙玲為了養活5子女及清還過百萬債款不惜當上紮鐵女工，早前她接受內媒抖音訪問時訴說經歷，報導刊登後隨即在網路上爆紅，很多人欣賞她的堅強，但亦有人質疑她為何能領綜援及公屋，她表示住所慘被敲門滋擾，女兒現在出街都感到害怕，她坦言自己是靠雙手自力更生，不應該受到歧視。
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地盤紮鐵是一份極辛苦的工作，在烈日高空下進行大量體力勞動，一般極少女性入行，現年43歲的陳仙玲為了養活5子女及清還過百萬債款不惜當上紮鐵女工，早前她接受內媒抖音訪問時訴說經歷，報導刊登後隨即在網路上爆紅，很多人欣賞她的堅強，但亦有人質疑她為何能領綜援及公屋，她表示住所慘被敲門滋擾，女兒現在出街都感到害怕，她坦言自己是靠雙手自力更生，不應該受到歧視。
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地盤紮鐵是一份極辛苦的工作，在烈日高空下進行大量體力勞動，一般極少女性入行，現年43歲的陳仙玲為了養活5子女及清還過百萬債款不惜當上紮鐵女工，早前她接受內媒抖音訪問時訴說經歷，報導刊登後隨即在網路上爆紅，很多人欣賞她的堅強，但亦有人質疑她為何能領綜援及公屋，她表示住所慘被敲門滋擾，女兒現在出街都感到害怕，她坦言自己是靠雙手自力更生，不應該受到歧視。
【為母則強】做紮鐵還百萬債養活5子女 紮鐵媽媽被拍門滋擾：我自力更生無呃人
地盤紮鐵是一份極辛苦的工作，在烈日高空下進行大量體力勞動，一般極少女性入行，現年43歲的陳仙玲為了養活5子女及清還過百萬債款不惜當上紮鐵女工，早前她接受內媒抖音訪問時訴說經歷，報導刊登後隨即在網路上爆紅，很多人欣賞她的堅強，但亦有人質疑她為何能領綜援及公屋，她表示住所慘被敲門滋擾，女兒現在出街都感到害怕，她坦言自己是靠雙手自力更生，不應該受到歧視。
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